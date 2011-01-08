Необходимо настроить модуль "Переходы" под UTF версию движка Datalife 9.2 Сам модуль: http://getdle.org.ru/dle/modules/70-modul-perehody-84-final-release.html Автор модуля молчит и делать не хочет. Основная ошибка в модуле на UTF версии движка - при ...
Сайт обоев
Сделать аналог: goodfon.ru
Сайт должен "летать" при большом количестве посетителей
При заявке детально описать как будет сделан проект. Дизайн проекта будет заказан и сделан отдельно уже избранными фрилансерами.
Заявки фрилансеров
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