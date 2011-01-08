Сайт обоев

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок211 просмотров

Сделать аналог: goodfon.ru

Сайт должен "летать" при большом количестве посетителей

При заявке детально описать как будет сделан проект. Дизайн проекта будет заказан и сделан отдельно уже избранными фрилансерами.

14 лет назад
loljeans
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров