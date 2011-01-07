Сроки проекта: С 1 февраля по 15 марта 2011 года. Краткое описание: Каталог автомобилей с возможность продажи покупки машин используя сайт, на сайте должен присутствовать блог, авторицация ...
Создание сайта по готовому шаблону
Добрый день.
Требуется создать сайт на готовом шаблоне на 3 языках (Русский, Английский, Французкий).
Все тексты и наполнение предоставлю.
Сроки минимальные, нужно к завтра к обеду сделать основу и наполнить ( знаю что прошу невозможное)
Пример: http://mig.co.il/design/site_flash/25200.html
цена и сроки : .......
Выбранный исполнитель
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