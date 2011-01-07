Нужна разработка сайта, состоящего из 2-3 страниц: 1. Промо-страница приложения для платформы android (возможность редактирования приветствуется, вставка картинок тоже). Поэтому предпочтительно CMS Joomla. 2. Чуть более расширенная форма регистрации ...
Отладить работу robokassa
Весь функционал есть, нужно его потестить и отладить
- что-то с вычислением или передачей SignatureValue (GETом)
- проверить, все ли так в функционале ResultURL, SuccessURL, FailURL
- в бд, кажется, все попадает, проверить
- пнуть шаблонизатор, что бы выдавал то, что нужно.
сайт сделан на коби
оплата ядом
в личку не пишите, сразу сюда
icq два один один четыре пять шесть семь ноль два
Заявки фрилансеров
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