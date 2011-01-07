Отладить работу robokassa

Весь функционал есть, нужно его потестить и отладить

- что-то с вычислением или передачей SignatureValue (GETом)

- проверить, все ли так в функционале ResultURL, SuccessURL, FailURL

- в бд, кажется, все попадает, проверить

- пнуть шаблонизатор, что бы выдавал то, что нужно.

сайт сделан на коби

оплата ядом

в личку не пишите, сразу сюда

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