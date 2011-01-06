Помощь в реализации системы генереции комплектов документов. Возможности системы: 1. Распределение данных из форм обратной связи в определенных местах шаблонов документов формата word,exel. 2. Составление форм обратной связи из полей данных. ...
Скрипт бонусов голосов вконтакте
Модуль для сайта (скрипт), чтобы любой пользователь вконтакте при нажатии на кнопку на моем сайте смог автоматом получать бонус себе на аккаунт - 0,001 голос.
Заявки фрилансеров
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