Доработка функционала сайта на самописном движке

Необходимо реализовать следующий функционал на сайте www.podvezu.net:

Шаблоны на smarty, если в процессе будут предложения по улучшению функциональности с вашей стороны-готовы обсуждать

1. Изменить названия и место размещения некоторых кнопок и менюшек

-вместо «маршрут»-«водитель»

-вместо «заявки»-«пассажир»

-вместо «грузоперевозки»-«транспорт»

-реализовать на главной странице(дата/пункт отправления/транзит/пункт прибытия/просмотр(предусматривает переход в объявление с более подробной инфой о параметрах объявления и профиль

-вместо FAQ «Помощь»

-вместо «Обратная связь» «Написать нам»

-вместо «Заказать» «Просмотр»

-сделать меню «регистрация» и «полезное», «добавить объявление»

-снести вниз менюшки: форум, помощь, написать нам, статьи, архив, новости

П .1-В процессе обсуждения

2. Изменить схему и необходимые данные при регистрации посетителей(обязательно только мобильный и пароль все остальное добавляется в профиле, идентификация по мобильному)

3.Улучшить функциональность профиля, подвязать к профилю архив объявлений этого пользователя с возможностью редактировать архивные объявления и делать их активным, в профиле обязательно наличие: только мобильный телефон и пароль, также при занесении данных в профиль должен стоять пример, как вводиться формат телефона или даты или времени. Окошки для ввода сделать с более четким обрамлением

4.Упростить до минимума первичную регистрацию, реализовать возможность добавлять объявление, без регистрации(обязательно: дата, откуда, куда, моб.тел) после создания объявления профиль создается автоматически, лишь запрашиваеться пароль; также сразу же после создания объявления выдается инфа о создании профиля с паролем;

5. Реализовать извещение на электронку(указанную в профиле и/или на емейл [email protected]) в случае совпадения водитель-пассажир, водитель-водитель, пассажир-пассажир, грузоперевозчик-груз; а также сделать раздел где можно увидеть как свои так др. совпадения маршрутов(нужно обсудить)

6.Сделать видимой инфу в профиле для любого зарегистрированного посетителя

7.Реализовать возможность электронной рассылки на ел.адреса, а также выборку номеров тел, е-майлов и пр. в разрезе пассажир, водитель, владелец груза, грузоперевозчик

8. Доработать:

-при выдаче тянет всю инфу и из архива(нужно не ранее сегодняшняя дата (- 2 дня))

-при попытке отредактировать кол-во чел в поездке, оно редактируется, но при выдаче на первой странице не обновляеться

-при создании объявления периодичность должна стоять перед датами, и соответственно если поездка периодично, то запрашивать дату отправления и дату прибытия обязательно не должно вообще, она должна меняться каждый день

- при поиске должен быть зазор по дню + - 1-2дня

-при попытки написать нам должно отправлять на нашу електронку, а сейчас сбой какой-то

-при работой с базой пользователей реализовать удаление пользователя без открытия профиля

9. Изменить функционал в части разделения пользователей при входе на водителя и пассажира. Заходишь как пользователь и при добавлении уже выбираешь что добавить груз, транспорт, пассажира или водителя:

10.Кнопка «Пригласить друга» на главной странице +(такая же чтоб посмотреть профиль любого пользователя или объявление)

11. доработать немного схему восстановления пароля (нужно обсудить)возможно Если забыл пароль, указать что есть два варианта, смена пароля по телефону у оператора и восстановление только с помощью почты(без указания логина)

12.статистику доработать чтоб была статистика:

1)зарегистрированных пользователей

2)совпадений

3)текущих:

-поездок

-грузов

-транспортов

-пассажиров

13. при добавлении телефона он не должен уже содержаться в базе, и в ячейке для телефона только 10 цифр и никак по другому нельзя было ввести

14. на е-майл, указанный в профиле приходит сообщение в случае:

-совпадении объявлений

-переносе объявления в архив

-регистрации

-смене пароля

Время 2-недели.