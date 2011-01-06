Необходимо написание максимально быстрого обработчика редиректов на Delphi с использованием вставки на ассемблере. На входе функции - HTML-контент, на выходе - ссылка куда идёт перенаправление. Если в HTML-контенте редиректов нет, возвращается пустая ...
Доработка функционала сайта на самописном движке
Необходимо реализовать следующий функционал на сайте www.podvezu.net:
Шаблоны на smarty, если в процессе будут предложения по улучшению функциональности с вашей стороны-готовы обсуждать
1. Изменить названия и место размещения некоторых кнопок и менюшек
-вместо «маршрут»-«водитель»
-вместо «заявки»-«пассажир»
-вместо «грузоперевозки»-«транспорт»
-реализовать на главной странице(дата/пункт отправления/транзит/пункт прибытия/просмотр(предусматривает переход в объявление с более подробной инфой о параметрах объявления и профиль
-вместо FAQ «Помощь»
-вместо «Обратная связь» «Написать нам»
-вместо «Заказать» «Просмотр»
-сделать меню «регистрация» и «полезное», «добавить объявление»
-снести вниз менюшки: форум, помощь, написать нам, статьи, архив, новости
П .1-В процессе обсуждения
2. Изменить схему и необходимые данные при регистрации посетителей(обязательно только мобильный и пароль все остальное добавляется в профиле, идентификация по мобильному)
3.Улучшить функциональность профиля, подвязать к профилю архив объявлений этого пользователя с возможностью редактировать архивные объявления и делать их активным, в профиле обязательно наличие: только мобильный телефон и пароль, также при занесении данных в профиль должен стоять пример, как вводиться формат телефона или даты или времени. Окошки для ввода сделать с более четким обрамлением
4.Упростить до минимума первичную регистрацию, реализовать возможность добавлять объявление, без регистрации(обязательно: дата, откуда, куда, моб.тел) после создания объявления профиль создается автоматически, лишь запрашиваеться пароль; также сразу же после создания объявления выдается инфа о создании профиля с паролем;
5. Реализовать извещение на электронку(указанную в профиле и/или на емейл [email protected]) в случае совпадения водитель-пассажир, водитель-водитель, пассажир-пассажир, грузоперевозчик-груз; а также сделать раздел где можно увидеть как свои так др. совпадения маршрутов(нужно обсудить)
6.Сделать видимой инфу в профиле для любого зарегистрированного посетителя
7.Реализовать возможность электронной рассылки на ел.адреса, а также выборку номеров тел, е-майлов и пр. в разрезе пассажир, водитель, владелец груза, грузоперевозчик
8. Доработать:
-при выдаче тянет всю инфу и из архива(нужно не ранее сегодняшняя дата (- 2 дня))
-при попытке отредактировать кол-во чел в поездке, оно редактируется, но при выдаче на первой странице не обновляеться
-при создании объявления периодичность должна стоять перед датами, и соответственно если поездка периодично, то запрашивать дату отправления и дату прибытия обязательно не должно вообще, она должна меняться каждый день
- при поиске должен быть зазор по дню + - 1-2дня
-при попытки написать нам должно отправлять на нашу електронку, а сейчас сбой какой-то
-при работой с базой пользователей реализовать удаление пользователя без открытия профиля
9. Изменить функционал в части разделения пользователей при входе на водителя и пассажира. Заходишь как пользователь и при добавлении уже выбираешь что добавить груз, транспорт, пассажира или водителя:
10.Кнопка «Пригласить друга» на главной странице +(такая же чтоб посмотреть профиль любого пользователя или объявление)
11. доработать немного схему восстановления пароля (нужно обсудить)возможно Если забыл пароль, указать что есть два варианта, смена пароля по телефону у оператора и восстановление только с помощью почты(без указания логина)
12.статистику доработать чтоб была статистика:
1)зарегистрированных пользователей
2)совпадений
3)текущих:
-поездок
-грузов
-транспортов
-пассажиров
13. при добавлении телефона он не должен уже содержаться в базе, и в ячейке для телефона только 10 цифр и никак по другому нельзя было ввести
14. на е-майл, указанный в профиле приходит сообщение в случае:
-совпадении объявлений
-переносе объявления в архив
-регистрации
-смене пароля
Время 2-недели.
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