Модуль "Персональные блоги" для DLE 9.2

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Закрыт4 заявки128 просмотров

Здравствуйте. Нужен модуль "Персональные блоги для пользователей" для DLE 9.2. Основной функционал модуля:

- Каждый пользователь может создавать свой блог. (sample.ru/blogs/логин-пользователя)

- Настройки для каждого блога. (Название, изображение)

- Автоматическая и ручная выдача наград.

- Оценка записи.

- Рейтинг блоггеров, который вычисляется по нескольким параметрам.

- Три категории блогов – Пользовательские, Компании, Сообщества. (необязательно)

- Возможность устанавливать для короткой и полной записи отдельные шаблоны на каждом блоге. (необязательно)

Интересует цена и сроки выполнения. Более подробную информацию обговариваем лично.

DLE
14 лет назад
xRaptor
Роман 
34 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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