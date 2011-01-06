На работающем сайте нужно настроить табличный вывод информации
Модуль "Персональные блоги" для DLE 9.2
Здравствуйте. Нужен модуль "Персональные блоги для пользователей" для DLE 9.2. Основной функционал модуля:
- Каждый пользователь может создавать свой блог. (sample.ru/blogs/логин-пользователя)
- Настройки для каждого блога. (Название, изображение)
- Автоматическая и ручная выдача наград.
- Оценка записи.
- Рейтинг блоггеров, который вычисляется по нескольким параметрам.
- Три категории блогов – Пользовательские, Компании, Сообщества. (необязательно)
- Возможность устанавливать для короткой и полной записи отдельные шаблоны на каждом блоге. (необязательно)
Интересует цена и сроки выполнения. Более подробную информацию обговариваем лично.
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