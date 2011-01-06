Создание онлайн казино

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки94 просмотра

Нужно создать онлайн казино с полным функционалом. в пределах 30-40 игр. нужен человек сумеющий написать игры и функционал, хорошо разбирающийся в php, html и т.д. более подробную инфу пришлю кандидатам.

HTMLPHP
14 лет назад
fghas
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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