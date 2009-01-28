Парсер + сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок282 просмотра

Здравствуйте

Нужно распарсить три сайта погоды и сделать из них один + ежедневный парсинг)

Парсить архив + постоянный ежедневное обновление.

+ вывести все это. Также нужно сделать возможность добавлять статьи и новости на сайт.

14 лет назад
m-yu
Юрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Модуль для CMS

    Требуется сделать модуль/компонент для InstantCMS. Функции модуля: 1. загрузка пользователями через личный кабинет на сайт аудио-файлов в формате mp3, создание краткого описания для файла (название, исполнитель, жанр и т.п.) 2. отображение в ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод форума pybb (python) на phpbb3 (или ipb)

    Подключить к онлайн проекту footter.com (к базе данных, функционалу, дизайну) стандартный движок форума (ipb, phpbb2 или подобный – решим при личной договоренности с исполнителем) с перечисленным в ТЗ функционалом и свойствами. ...

    Python
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка макетов для сайта

    $250

    Необходимо сделать новую html верстку для сайта компании. к вертске предъявляются определенные требования. в идеале надо, чтобы она максимально соответствовала стандартам шаблонов magnolia cms.

    HTML
    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переделка сайта

    $50

    Есть сайт на джумле недоделанный appollo-info.ru нужно срочно исправить ошибки в дизайне и каталоге. за сегодня! ссылка на ТЗ в пдф aistenok9.ru/site.pdf 14 mB

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сменить изображение в шапке и телефон

    В поисках веб мастера на небольшую задачу. Существует готовый сайт на самопиской cms, требуется сменить изображение в шапке и телефон. Сайт есть в архиве, поднять его нужно на хосте. Задача максимум на ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Написать функции обработки изображений на PHP5/GD2

    $20

    Нужны 2 функции реализующие перетекание изображений друг в друга на основе маски. Функция для горизонтального перетекания и отдельная функция для вертикального перетекания. Количество изображений от двух до трех. Язык программирования: ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка сайта-каталога оборудования

    Ищу специалиста для создания портала по оборудованию. В частности - по станкам. Пример такого сайта - tutstanki.ru. Т.е на сайте должен быть каталог станков, каталог фирм, каталог объявлений по покупке и продаже станков и, собственно, ...

    DrupalJoomla
    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт комментариев

    $40

    Нужен скрипт комментариев для сайта. Скрипт должен работать без БД на файлах, так чтобы было удобно редактировать оставленные сообщения т.е имела страницу администратора. Сообщения должны добавляться без перезагрузки страницы(ajax (при добавлении должен быть ...

    AJAX
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужно сделать аналог process bar

    Есть страница где долго выполняется js скрипт Нужно сделать вывод нового окошка на определенное время (около 10 секунд) с информацией подождать и что бы это окошко нельзя было закрыть или что-то за ним нажать. ...

    JavaScriptjQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад