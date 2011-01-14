Нужен скрипт комментариев для сайта. Скрипт должен работать без БД на файлах, так чтобы было удобно редактировать

оставленные сообщения т.е имела страницу администратора. Сообщения должны добавляться без перезагрузки

страницы(ajax (при добавлении должен быть виден прогресс добавки коммента)) и чтобы отображалось всё это во всех

браузерах одинаково. Форма должна быть такого содержания: Имя, email(если пользователь добавил, то отобразить нужно

его в имени, как ссылку, если не добавил, то оставить просто имя без emaila), комментарий c проверкой на цензурные

выражения, капча и кнопка добавить (В общем, форма и капча должна быть как на сайте evgeniypopov.com, но только все

скруглённые углы должны отображаться во всех браузерах одинаково. Если имя или комментарий не заполнен, то вывести

сообщение об этом на экран в виде всплывающей подсказки. Форма должна находиться внизу, а комментарии выводиться вверху.

Комментарии должны выводиться с датой и именем в верху комментария как на сайте evgeniypopov.com. Скрипт должен добавляться

на все страницы сайта, а не для одной и всё, если можно 1 строчкой. Плюс, прямо в форме ввода комментариев должна стоять

панель редактирования текста, как на сайте menu.ihtut.net.