tutori

Александр tutori

 
35 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Предпочитаю yii framework, jquery, ajax. Опыт: 3 года.
jQueryAjaxYii
Портфолио
Отзывы заказчиков
Jekos
42 годаБолгария
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Исправить ошибку joomla
Александр все сделал быстро и качественно. В общении приятен. Рекомендую всем обращаться!
Все ок
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piknik
Ден 
50 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
$10
10 баллов
13 лет назад
Сделать фотогалерею для сайта на JQuery или др.
Александр, спасибо за работу! Пусть она была не масштабной и достаточно бюджетной - приятно было сотрудничать. Что порадовало: исполнитель сделав работу потратил еще кучу времени на доработку недоделок, которые оставили предыдущие исполнители не плачась, что это не было в задании! За что и получил дополнительное скромное вознаграждение. Александр, желаю творческих успехов и роста!
Все супер
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