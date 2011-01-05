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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
13 лет назад
Александр все сделал быстро и качественно. В общении приятен. Рекомендую всем обращаться!
Ответный отзыв
Все ок
$10
10 баллов
13 лет назад
Александр, спасибо за работу! Пусть она была не масштабной и достаточно бюджетной - приятно было сотрудничать. Что порадовало: исполнитель сделав работу потратил еще кучу времени на доработку недоделок, которые оставили предыдущие исполнители не плачась, что это не было в задании! За что и получил дополнительное скромное вознаграждение. Александр, желаю творческих успехов и роста!
Ответный отзыв
Все супер