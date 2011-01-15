Исправить ошибку joomla

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки240 просмотров

Виртумарт, в просмотре товаров дает побочный эффект - исчезает верхнее меню сайта (http://rusbg.info/catalog.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=140929&category_id=908)

Требуется поправить.

Рассматриваются предложения только в тендере. Цена и срок обязательны, как и наличие опыта. Другие способы связи игнорируются.

Joomla
14 лет назад
Jekos
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

tutori
37 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$5
1 день
Александр все сделал быстро и качественно. В общении приятен. Рекомендую всем обращаться!
Все ок

Заявки фрилансеров

tutori
37 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад