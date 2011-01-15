Исправить ошибку joomla

Парсинг товаров, заливка, наладить экспорт-импорт в Джумла-Виртуамарт
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Виртумарт, в просмотре товаров дает побочный эффект - исчезает верхнее меню сайта (http://rusbg.info/catalog.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=140929&category_id=908)
Требуется поправить.
Рассматриваются предложения только в тендере. Цена и срок обязательны, как и наличие опыта. Другие способы связи игнорируются.
Выбранный исполнитель
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