Проблемы с gmail

В общем такая проблемка:

Есть корпоративная почта на джимейле

Фирмочка работает через аутлук

И бывает такой казус. Когда отправляется письмо с одного е-мэйла, то клиенту он приходит с другого е мэйла.

Допустим вот адреса почты:

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Письмо клиенту отправляется с ящика [email protected], а приходит клиенту как будто от [email protected]

Кто нибудь сталкивался с таким. Это не постоянно, но иногда как глюк бывает.

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)