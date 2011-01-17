Доработать форму обратной свзяи

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок240 просмотров

Есть форма готовая. Ее нужно доработать, Дописать возможность прикреплять Файлы.

Должно быть:

Ограничение по размеру загружаемого файла - Возможность менять по желание.

Ограничение по расширение загружаемого файла - Возможность менять по желанию.

Форма в аттаче, указываем цену.

14 лет назад
lifestory
38 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

weblands
Евгений 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
34 отзыва
14 лет назад
$10
1 день
Спасибо за работу, Все выполнено качественно и в срок.
Приятно было работать, все четко расписано и оплачено. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

weblands
Евгений 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
34 отзыва
14 лет назад