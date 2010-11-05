Написать скрипт генерации сателлитов и дораб. цмс

Нужно написать скрипт Генерации сателлитов и доработать цмс до требований выставленных в этом тз.

Генерация будет сайтов недвижимости, в цмс надо добавить возможность добавления обьяв в базу, итд.

Контакты:

ICQ: 131272222

Skype: shop.zuckerberg

Mail: [email protected]

В них же можно ознакомиться с тз на разработку.

Срок - максимум неделя на все это дело.