Написать скрипт генерации сателлитов и дораб. цмс

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок136 просмотров

Нужно написать скрипт Генерации сателлитов и доработать цмс до требований выставленных в этом тз.

Генерация будет сайтов недвижимости, в цмс надо добавить возможность добавления обьяв в базу, итд.

Контакты:

ICQ: 131272222

Skype: shop.zuckerberg

Mail: [email protected]

В них же можно ознакомиться с тз на разработку.

Срок - максимум неделя на все это дело.

14 лет назад
zuckerberg
Макс 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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