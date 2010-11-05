Нужна система НЕ для взаимодействия с клиентами, а взаимодействия руководителя проектов, с оптимизаторами. Руководитель должен заходить в систему, создавать и редактировать проекты, добавлять задания к проектам (задания для оптимизаторов). Оптимизаторы заходить в систему, ...
Написать скрипт генерации сателлитов и дораб. цмс
Нужно написать скрипт Генерации сателлитов и доработать цмс до требований выставленных в этом тз.
Генерация будет сайтов недвижимости, в цмс надо добавить возможность добавления обьяв в базу, итд.
Контакты:
ICQ: 131272222
Skype: shop.zuckerberg
Mail: [email protected]
В них же можно ознакомиться с тз на разработку.
Срок - максимум неделя на все это дело.
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