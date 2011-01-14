Настроить вывод картинок

Здравствуйте на сайте http://bez-vesa.ru в левой колонке располагаются отзывы, необходимо:

1. Что-бы при нажатии на кнопку "До" в центре сайта появлялась соответствующая фотография, а общий фон сайта при появлении фотографии затемнялся, таким же образом "После". http://clip2net.com/s/IqhP

2. Всего в наличии есть 13 отзывов, необходимо сделать так, что-бы при каждом обновлении страницы они показывались рандомно

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