Настроить вывод картинок

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Завершен3 заявки169 просмотров

Здравствуйте на сайте http://bez-vesa.ru в левой колонке располагаются отзывы, необходимо:

1. Что-бы при нажатии на кнопку "До" в центре сайта появлялась соответствующая фотография, а общий фон сайта при появлении фотографии затемнялся, таким же образом "После". http://clip2net.com/s/IqhP

2. Всего в наличии есть 13 отзывов, необходимо сделать так, что-бы при каждом обновлении страницы они показывались рандомно

По стоимости и срокам готов выслушать предложения. Оплата WMR

14 лет назад
dexter007
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

mulbergerio
Роман 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
14 лет назад
$50
1 день
Очень быстро справился с поставленной задачей, написал отличный скрипт - именно то что я хотел!
Оплата без задержек, сразу после сдачи работы.

Заявки фрилансеров

mulbergerio
Роман 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
14 лет назад

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