Создание доски объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок260 просмотров

Скрипт доски объявлений без регистрации.

С большим количеством каталогов и подкаталогов (Предоставлю в текстовом виде).

С большой базой стран и городов (Предоставлю в текстовом виде).

Многоязычный, минимум пять языков (Перевод предоставлю в текстовом виде).

С подачей объявления ровно на 30,60,и 1 год (после, автоматически удаляется и на его место становиться новое).

С защитой от введения пользователем в объявления запрещенных слов (например интернет адреса).

С защитой от спам роботов (введите пожалуйста цифры).

С нагрузкой примерно 500 объявлений в сутки.

Без показа количества объявлений пользователям.

Без строки поиска объявлений (по названию, и тексту).

Дизайн доски объявлений уже в разработке.

Если вас это заинтересовало, прошу написать цену и сроки.

14 лет назад
Zavukr
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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