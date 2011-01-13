Небольшое приложение/ макрос

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок289 просмотров

Здраствуйте! Мне нужно информацию отображающуюся на определенном сайте упорядочить и копировать в таблицу exel. Нужно что бы это делалось как в атоматическом режиме так и в ручном. Побольшому счету ничего сложного.

14 лет назад
achtunga
41 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

alexygor
Алексей 
51 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

alexygor
Алексей 
51 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад