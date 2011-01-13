Ищем вебпрограммиста со знанием Wordpress 3, Google Maps API V3, PHP и JavaScript. Есть портал, созланный на Wordpress 3. В нем необходимо создать кабинет пользователя, который должен содержать: - Доступ ...
Online видео чат
Нужен готовый скрипт онлайн общения между двумя людьми через медиа сервер red5 или p2p
Также необходима небольшая кастомизация
С вас пример скрипта + стоимость
Заявки фрилансеров
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