Скрипт для анализа прайс-листов

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  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки172 просмотра

Нужна програмка/скрипт для анализа прайсов.

В чем суть. Я открываю интернет магазин, буду собирать прайсы от разных поставщиков. Мне нужна програмка, принимающая эти прайсы, анализирующая их, находящая наиболее выгодную стоимость по каждому из продуктов. Вторая задача програмки создание прайса для интернет магазина - прибавление к найденной самой низкой цене определенного процента (накрутка).

14 лет назад
DenisD
Денис 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

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