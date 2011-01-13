Страницы одного раздела выводятся http://www.happykid.biz/catalog/Bloom/?brand=Bloom нужно поменять их на http://www.happykid.biz/catalog/Bloom/ , щас страница доступна и по тому и другому адресу, еще есть и третий. Нужно решить без редиректов и 404 кодов. Чтобы чистым ...
Скрипт для анализа прайс-листов
Нужна програмка/скрипт для анализа прайсов.
В чем суть. Я открываю интернет магазин, буду собирать прайсы от разных поставщиков. Мне нужна програмка, принимающая эти прайсы, анализирующая их, находящая наиболее выгодную стоимость по каждому из продуктов. Вторая задача програмки создание прайса для интернет магазина - прибавление к найденной самой низкой цене определенного процента (накрутка).
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