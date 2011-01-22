Задача апплета: Апплет должен подключиться к веб-камере компьютера и сделать снимок пасспорта пользователя. Функции: определение паспорт ли это (нужно разработать алгоритм), опередения качества фото (по якроски), конвертирование фото на стороне клиента (уменьшение ...
Меню
Нужно написать Трех уровневое раздвижное вертикальное меню
Выбранный исполнитель
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