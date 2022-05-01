Нужен скрипт банерообменной компании в точности как на сайте http://promo-reklama.ru
Сss подправить и Estate Agent.Joomla 1.5
Шаблон Black&White (http://demo.gavick.com/joomla15/oct2010/), cms Joomla Версия 1.5.22
Что нужно сделать?
1.Сделать верхнее меню с закругленными углами для всех браузеров (в Мозиле и Хроме работает, в остальных нет.
2.Сделать подложку названий боковых модулей с закруглёнными верхними краями.Добавить в css 5 стилей модулей.1.Красный цвет с закругленными верхними краями 2.Синий цвет с закругленными верхними краями 3.Оранжевый цвет с закругленными верхними краями.4.Модуль с фоном под текст (и просто цвет и подложить фото).
3.исправить ошибку в компоненте Estate agent v. 1.5.2 r3 (EAimproved).Не отображается эскизы фото в галерее объекта и описания к ним.Темные квадраты и надпись undefined (кнопка Изображения тоже подправить надо.Не видно во всех браузерах.)
4.Подправить модуль поиска на главной.Нужно одинаково во всех браузерах.
Адрес сайта только в личку.
В дальнейшем хотелось бы периодически сотрудничать с исполнителем.
Заявки фрилансеров
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