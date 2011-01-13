Нужно сделать небольшой проект на Oscommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка140 просмотров

Есть готовый проект на движке Oscommerce. Нужно немного изменить дизайн (новый есть в psd), добавить несколько модулей и кое что отключить. Полагаю для человека, который знает что такое Oscommerce это не более 1-го дня работы. в прикрепленном файле то что есть сейчас, что нужно сделать и какие модули добавить. От исполнителей срок, цена.

14 лет назад
My_IT_Agancy
Георгий 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

psychofactory
Станислав 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$40
1 день
Обещал сделать за 24 часа, прошло 48. Реакции нет.

Заявки фрилансеров

psychofactory
Станислав 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад