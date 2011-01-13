Помочь найти ошибку в скрипте магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок154 просмотра

Не могу найти ошибку в скрипте магазина, движок самописный, расширил количоство допустимых позиций возможных для добавления в корзину и перестала пересылаться сумарная стоимость. В общем надо смотреть. Скажите жа какие примерно деньги вы возьметесь в нем покопаться.

14 лет назад
Samson9
Семен 
54 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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