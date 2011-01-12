Переписать сайт на флеше

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок211 просмотров

Есть сайт на флеше - глючит изрядно. Хотелось бы его переписать, включая админку.

Требования к разработчику: опыт, наличие готового решения движка, гарантии поддержки в течение полугода

14 лет назад
denvor
Денис 
52 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров