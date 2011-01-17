Редизайн сайта и его разделов.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок272 просмотра

Нужно привести сайт в порядок, переделать структуру, добавить элементы и переразместить тексты.

Работа срочная, желательно сделать до конца недели.

Сайт enterpc.ru

Т.З. в чётком виде не оформлено, будет дорабатываться по мере работы. Возможна премия за скоростную и качественную работу.

14 лет назад
vhp
49 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

PerfectoWeb
Давид 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад
$80
3 дня
Отличная работа. Спасибо.
Заказчика наверное все таки стоит понять по глубже, в итоге получается добрый, приятный работодатель. На счет денег не обманывал, на задержки проекта не ругался и ждал с терпением

Заявки фрилансеров

PerfectoWeb
Давид 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад