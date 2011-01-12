Перегнать флешки

Привет!

Есть 450 swf файлов.

Нужно перегнать их в формат для avm-2 (action script 3), сделать превью в пнг и оставить исходник в fla.

Требования: превью размером 80 на 66 пикселей, флешка должна иметь постоянные размеры, нужно чтобы вся анимация была в main аймлайне.

Способ оплаты на ваш выбор.

Ссылка на архив с флешками - cs1.a5.ru/anim.rar