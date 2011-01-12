Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Сейчас на сайте реализована система оплаты paypal. Пользователь указывает свой аккаунт на paypal. Скрипт позволяет зачислять средства на внутренний баланс. Вывод средств со внутреннего баланса (пользователь ...
Разработать новостное приложения для Вконтакте
ТЗ в прикрепленном файле.
Сколько стоит. Сроки. ???
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