Доработка Joomla

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Завершен4 заявки245 просмотров

Не нравиться это http://tenses.ru/love-story/2.html

Формат вывода в рубриках. Название (другой цвет, будет дан, заголовок) - превью (возможность задать из админки) - подробнее (ссылка на полный пост, цвет заголовка, но шрифт меньше).

Если в категории рубрик нет - вывод материалов тот же.

На главной та же схема вывода, одна из категорий.

HTMLJoomla
14 лет назад
IronRat
Яков 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

slavayoung
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад
$20
1 день
Работа сделана в точности с ТЗ и четко в сроки - я доволен.
Яков хороший заказчик. ТЗ было четко сформулировано. Оплата постфактум без задержек. С ним можно работать без предоплаты, рекомендую.

Заявки фрилансеров

slavayoung
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад