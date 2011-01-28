Доработка Joomla

Не нравиться это http://tenses.ru/love-story/2.html

Формат вывода в рубриках. Название (другой цвет, будет дан, заголовок) - превью (возможность задать из админки) - подробнее (ссылка на полный пост, цвет заголовка, но шрифт меньше).

Если в категории рубрик нет - вывод материалов тот же.

На главной та же схема вывода, одна из категорий.