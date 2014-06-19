Собрать и подготовить материал по созданию модулей для CMS Drupal 6. Пошаговое создание модуля, с примерами. Рассмотреть необходимые хуки.
Разверстать дизайн и установить интернет-магазин
Здравствуйте.
Есть дизайн сайта.
Надо:
1. Разверстать дизайн.
2. Подобрать и установить бесплатный движок интернет-магазина.
3. Встроить дизайн в интернет-магазин.
Жду от вас предложений по цене и срокам.
Выбранный исполнитель
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