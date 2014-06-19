Разверстать дизайн и установить интернет-магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок159 просмотров

Здравствуйте.

Есть дизайн сайта.

Надо:

1. Разверстать дизайн.

2. Подобрать и установить бесплатный движок интернет-магазина.

3. Встроить дизайн в интернет-магазин.

Жду от вас предложений по цене и срокам.

14 лет назад
xels
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

vit_msk
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов(-1)
14 лет назад
$100
3 дня
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Заявки фрилансеров

vit_msk
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов(-1)
14 лет назад