Создание модулей для Drupal6

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка204 просмотра

Собрать и подготовить материал по созданию модулей для CMS Drupal 6.

Пошаговое создание модуля, с примерами.

Рассмотреть необходимые хуки.

Drupal
14 лет назад
eugene_m
Евгений 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров