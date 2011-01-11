Создать аналог одной тизерной сети

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки110 просмотров

Всем привет. Требуется создать аналог тизерного сайта - http://www.medrol.ru/

С возможностью добавления, удаления, статистики по тизерам...

Сразу пишем вашу цену.

14 лет назад
SanchezBoy
Александр 
33 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров