Помощь с проектом на Ruby

Приветствую.

В мультиязычном проекте на Ruby/Rails/Community Engine есть ошибка:

ActionView::TemplateError (interpolation argument orë missing in "{{orë}} më par\303\253") on line #14 of vendor/plugins/community_engine/app/views/users/_user.html.haml:

Строка 14 выглядит так:

=:joined.l + " #{time_ago_in_words user.created_at}"

Совет по этому поводу: http://stackoverflow.com/questions/4330403/time-ago-in-words-in-count-days

Чтобы не переписывать все языковые константы, видимо лучше сделать downgrade. При этом вопрос: не придётся ли переустанавливать после этого rmagick (сейчас установлен 1.15.17, поскольку с в.2 проект не работает).

Также есть вопрос по названию месяцев в форме регистрации новых пользователей (выводятся цифрами вместо слов для всех языков, кроме английского).

Пишите сроки и стоимость.

Спасибо.