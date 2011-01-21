Дизайн есть!! ТЗ есть! Заинтересовавшимся оставлять почту. Бюджет = 500-600 баксов. Оплата по факту.
Помощь с проектом на Ruby
Приветствую.
В мультиязычном проекте на Ruby/Rails/Community Engine есть ошибка:
***
ActionView::TemplateError (interpolation argument orë missing in "{{orë}} më par\303\253") on line #14 of vendor/plugins/community_engine/app/views/users/_user.html.haml:
***
Строка 14 выглядит так:
***
=:joined.l + " #{time_ago_in_words user.created_at}"
***
Совет по этому поводу: http://stackoverflow.com/questions/4330403/time-ago-in-words-in-count-days
Чтобы не переписывать все языковые константы, видимо лучше сделать downgrade. При этом вопрос: не придётся ли переустанавливать после этого rmagick (сейчас установлен 1.15.17, поскольку с в.2 проект не работает).
Также есть вопрос по названию месяцев в форме регистрации новых пользователей (выводятся цифрами вместо слов для всех языков, кроме английского).
Пишите сроки и стоимость.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
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