Написать скрипт проверки доменных имен

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки179 просмотров

Задача

Написать скрипт проверки домена на занятость.

Основные требования

Зоны - международные, руские, украинские.

Возможность выбора зон при поиске (от 1 до всех сразу)

Возможность поиска сразу нескольких разных имен.

Возможность добавления новых зон.

Просмотр whois данных по каждому занятому домену.

Ajax

AJAX
14 лет назад
maximraksha
Максим 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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