Дизайн есть!! ТЗ есть! Заинтересовавшимся оставлять почту. Бюджет = 500-600 баксов. Оплата по факту.
Написать скрипт проверки доменных имен
Задача
Написать скрипт проверки домена на занятость.
Основные требования
Зоны - международные, руские, украинские.
Возможность выбора зон при поиске (от 1 до всех сразу)
Возможность поиска сразу нескольких разных имен.
Возможность добавления новых зон.
Просмотр whois данных по каждому занятому домену.
Ajax
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $600Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется доработка корзины. 1. Сделать все шаги заказа на одной странице. 2. Сделать выдавание квитанции на оплату в сбербанке на одной странице с заказом + кнопка вывода на печать и отправки ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Парсер онлайн каталога с выгрузкой данных в CSV (формат для загрузки данных в OSCommerce, включая параметры и технические хар-ки). Желательно на PHP, дабы можно было его запускать и потом запихивать в сайт. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $250
1. Настроить многосайтовость 2. Доработка цены (сделать к одному виду продукции несколько вариантов цен) 3. Доработка печатной формы 4. Изменить дизайн шапки на главной более подробное ТЗ предоставлюВеб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
На сайте располагается реклама сотни магазинов. Необходимо написать модуль, в котором каждый магазин мог видеть количество переходов посетителей сайта на сайт магазин; мог видеть цену за осуществленные переходы; мог видеть ...Закрыт14 лет назад
Есть кастомный работающий движок магазина. В этом движке предусмотрен только вывод товаров. Появилась необходимость выводить ещё и множество категорий информационных материалов - статьи, видео и т.п. Идеальный вариант - ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать дизайн и сверстать соц сеть с элементами фриланса то есть основной набор функционала. бюджет 4000р. оплата поэтапно.Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Меня интересует получение смсок php скриптом. Как это делается, какие есть практики и фирмы именно в России. Готов заплатить за консультацию а также возможно будет проект по этой теме.Закрыт14 лет назад
Необходим компонент карты по интерфейсу и функционалу сходный с яндекскарт, но карта берется с сервера. Поиск введенных объектов по наименованию и описанию объекта. Вывод неограниченного количества карт. Распределение объектов по категориям ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать компонент, который будет рассылать, принимать и обрабатывать смс-сообщения, а также принимать сообщения с контактной формы на сайте. + Для двух видов групп надо сделать личный кабинет с разной функциональностью. + ...Закрыт14 лет назад