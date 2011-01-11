Связать кастомный движок с Joomla или WP

Есть кастомный работающий движок магазина.

В этом движке предусмотрен только вывод товаров.

Появилась необходимость выводить ещё и множество категорий информационных материалов - статьи, видео и т.п.

Идеальный вариант - установка "рядом" WP или Joomla, наполненных так, как нам нужно и вывод в кастомном движке ссылок на категории, анонсов статей и т.п.

Если есть программисты, которые делали что-то подобное ранее, жду предложений.