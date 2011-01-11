Связать кастомный движок с Joomla или WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки136 просмотров

Есть кастомный работающий движок магазина.

В этом движке предусмотрен только вывод товаров.

Появилась необходимость выводить ещё и множество категорий информационных материалов - статьи, видео и т.п.

Идеальный вариант - установка "рядом" WP или Joomla, наполненных так, как нам нужно и вывод в кастомном движке ссылок на категории, анонсов статей и т.п.

Если есть программисты, которые делали что-то подобное ранее, жду предложений.

JoomlaWordPress
14 лет назад
TEXT-MOTOR
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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