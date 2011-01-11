Создание соц. сети

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок188 просмотров

Нужно сделать дизайн и сверстать соц сеть с элементами фриланса то есть основной набор функционала. бюджет 4000р. оплата поэтапно.

14 лет назад
fghas
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров