Дизайн есть, нужно сверстать и установить на готовый скрипт (тоже есть) + настроить интернет аукцион Без предоплаты. оплата по факту. Возможно долгосрочное сотрудничество
Сделать флеш карту интерактивную
Сделать флеш карту интерактивную задание в приложение
Выбранный исполнитель
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