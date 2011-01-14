Сделать флеш карту интерактивную

Добрый день. Нуждаюсь в помощи- нужно сверстать простой дизайн и интегрировать его в Joomla. По сути этот сайт-визитка с портфолио. Сайт некоммерческий(о художнике), поэтому много денег, к сожалению, предложить не смогу. ...