Microsoft Visual Studio

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок195 просмотров

Требования:

ASP.NET

HTML/CSS

Microsoft Visual Studio для создания ASPX .NET WebParts, работающего под SharePoint MOSS

Желательно знать:

English

Jquery

Ajax

Javascript

Нужно перенести систему в новую среду, сохранив весь функционал. Почасовая оплата.

За подробностями пишите в личку.

AJAXASP.NETCSSHTMLJavaScriptjQuery
14 лет назад
Ygarik
33 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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