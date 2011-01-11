Требуется сделать для сайта несколько эффектов: 1. Чтоб при наведении на ссылку она красиво выделялась, ссылка текстовая 2. При нажатии на определенный тип ссылки показывались другие ссылки без перехода на другую страницу, если ...
Microsoft Visual Studio
Требования:
HTML/CSS
Microsoft Visual Studio для создания ASPX .NET WebParts, работающего под SharePoint MOSS
Желательно знать:
English
Jquery
Ajax
Javascript
Нужно перенести систему в новую среду, сохранив весь функционал. Почасовая оплата.
За подробностями пишите в личку.
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