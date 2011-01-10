Скопировать калькулятор заказа на другой сайт

$5
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Закрыт1 заявка159 просмотров

Необходимо скопировать калькулятор заказов отсюда => shkafykupe . com/calculator , сюда => http://a-style . kiev . ua/component/content/article/31.html (Сайт на джумле) , или просто встроить какой то другой скрипт калькулятора заказов

Ася - 366 - 892 - 433

Скайп - mihail - consulting

HTMLJoomla
14 лет назад
Pradof
Михаил 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов

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