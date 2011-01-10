Нужно предложить движок и модернизировать/доработать его до приложенного функционала и структуры.
Скопировать калькулятор заказа на другой сайт
Необходимо скопировать калькулятор заказов отсюда => shkafykupe . com/calculator , сюда => http://a-style . kiev . ua/component/content/article/31.html (Сайт на джумле) , или просто встроить какой то другой скрипт калькулятора заказов
Ася - 366 - 892 - 433
Скайп - mihail - consulting
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