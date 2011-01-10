Доработать или сделать копию модуля russian post

Есть модуль для VirtueMart russianpost, настроен на то, что каждая отправляемая единица товара стоит 200 руб по России.

Но нужно ещё добавить 2 зоны страны СНГ и то, что дальше стран СНГ.

Для них будет разная доставка - СНГ 300 руб за 1 ед отсылаемого товара

для дальнего зарубежья - 500 за 1 ед отправляемого товара.

По России настроено вес товара 200 гр, а в модуле каджые последующие 200 гр оплачиваются по 200 руб.

Если было бы возможно, то хорошо было бы изменить модуль, что бы его можно было установить ещё 2 раза и всё настроить по отдельности (каждую зону)