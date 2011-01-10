И так уважаемые вебмастеры. Есть сайт в БД добавление много сайтов админ в ручную запускает парсер временно от временем индексирует их. на сайте установлен поиск при запросе юзеров дает по ключевым словам ...
Доработать или сделать копию модуля russian post
Есть модуль для VirtueMart russianpost, настроен на то, что каждая отправляемая единица товара стоит 200 руб по России.
Но нужно ещё добавить 2 зоны страны СНГ и то, что дальше стран СНГ.
Для них будет разная доставка - СНГ 300 руб за 1 ед отсылаемого товара
для дальнего зарубежья - 500 за 1 ед отправляемого товара.
По России настроено вес товара 200 гр, а в модуле каджые последующие 200 гр оплачиваются по 200 руб.
Если было бы возможно, то хорошо было бы изменить модуль, что бы его можно было установить ещё 2 раза и всё настроить по отдельности (каждую зону)
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