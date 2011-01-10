Необходимо создать туристический сайт, где различные турагентства смогут оставлять свои предложения. у турагентства должна быть своя страница где будет размещаться вся его контактная информация, описание, картинки и предложения по путевкам. Все предложения заполняются вручную ...
Написать скрипт курса валют
Сайт контента:http://bank42.ru/?view=courses&city=3842
Необходимо парсить блок:http://imagepost.ru/?v=458/1n09FbCidZAI8.png
И немного его оформить:http://imagepost.ru/?v=458/1n09FbCidZAI8.png
Оплата 10$ показывайте у себя на сервере перевожу деньги вы устонавливайте у меня на сервере!
Заявки фрилансеров
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