Нужно сменить календарь на сайте

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Завершен3 заявки159 просмотров

Нужно сменить календарь на 2011 год тут ukr-hospitality. com/eng/calendar.php?listingID=8.

календарь (метки на нем) редактируются в админке

оплата по выполнению на кошелек исполнителя

14 лет назад
4diamonds
Анна 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

ADSoft
Андрей 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$3
3 дня
Задача стояла трудная- выполнено профессионально, быстро. Результатом очень довольна. Цена работы- вообще шикарная. Рекомендую к сотрудничеству.
Бвстро предоставила все необходимое для работы. Сразу оплатила результат.

Заявки фрилансеров

ADSoft
Андрей 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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