Добрый день всем! Хочу предложить небольшую работу. Есть PSD его нужно сверсть и натянуть на жумла. НО в нем есть одно хитрое меню, которое скорее всего нужно будет писать на Java или переделать подобное ...
Собрать базу ключевых фраз либо написать парсер
Собрать базу однословных ключевых фраз с количеством показов более 250 для конкретного региона. Либо написать парсер wordstat
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