Собрать базу ключевых фраз либо написать парсер

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Собрать базу однословных ключевых фраз с количеством показов более 250 для конкретного региона. Либо написать парсер wordstat

14 лет назад
Argo_com
45 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров