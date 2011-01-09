Пример : https://www.direct.alfaic.ua/index.php?act=category&first_value=24 Дополнительно: -после расчета стоимости,форма для заполнения данных Ф.И.О,номер кузова, и т.п., номер телефона клиента) на почтовый ящик. -форма обратной связи с клиентом Прикрепленный ...
Необходимо создать php форму обратной связи с опл.
Необходимо создать php форму обратной связи с оплатой через робокассу.
Принцип работы, человек заполняет все поля (до 10), включая обратный адрес и др., жмет отправить, после чего ему предлагается произвести оплату за отправку сообщения, человек оплачивает сообщение, и оно только тогда отправляется мне и клиент получает уведомление (на сайте) все Ок, операция прошла успешно.
Если не оплачивает отправку или сбой в отправке, появляется сообщение, отправка не удалась и причина.
Т.е. обычная форма обратной связи, но с оплатой через робокассу.
Ваша цена и срок выполнения?
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