Необходимо создать php форму обратной связи с опл.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки170 просмотров

Необходимо создать php форму обратной связи с оплатой через робокассу.

Принцип работы, человек заполняет все поля (до 10), включая обратный адрес и др., жмет отправить, после чего ему предлагается произвести оплату за отправку сообщения, человек оплачивает сообщение, и оно только тогда отправляется мне и клиент получает уведомление (на сайте) все Ок, операция прошла успешно.

Если не оплачивает отправку или сбой в отправке, появляется сообщение, отправка не удалась и причина.

Т.е. обычная форма обратной связи, но с оплатой через робокассу.

Ваша цена и срок выполнения?

PHP
14 лет назад
Privet74
Иван 
42 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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