Необходимо создать php форму обратной связи с опл.

Необходимо создать php форму обратной связи с оплатой через робокассу.

Принцип работы, человек заполняет все поля (до 10), включая обратный адрес и др., жмет отправить, после чего ему предлагается произвести оплату за отправку сообщения, человек оплачивает сообщение, и оно только тогда отправляется мне и клиент получает уведомление (на сайте) все Ок, операция прошла успешно.

Если не оплачивает отправку или сбой в отправке, появляется сообщение, отправка не удалась и причина.

Т.е. обычная форма обратной связи, но с оплатой через робокассу.

Ваша цена и срок выполнения?