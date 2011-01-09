Обновление Webasyst до версии 300

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки122 просмотра

Стоит скрипт Shop-Script 289 + изменения в скрипте - "две цены" и др.

После автоматического обновления до версии 300 - "лезет" дизайн и соответственно все изменения пропадают.

Человек который делал изменения сейчас не доступен)

Нужно обновиться + "перенести" изменения.

И на будущее знать какие файлы заменить на "старые" при следующем обновлении.

Работа не пыльная. По логике все изменённые файлы (посмотрел по дате) из фронтед перенес- скрипт с изменениями работает до проблема со стилями а разметкой на главной)

Кто может взяться и во сколько это обойдётся?

Webasyst
14 лет назад
webby_toor
Дмитрий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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