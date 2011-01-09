Доработать файлы сайта знакомств

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  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка157 просмотров

Задание: Есть купленный скрипт

Dating Pro

от http://ru.datingpro.com/dating/index.php

В скрипте уже подключены платежной системы

2CheckOut, Pay Point, Webmoney (NEW), PayPal, E-gold, USAepay, Worldpay, PaySat, E-sec, iPOS, CCBill, ChronoPay, Barclays и Ogone

однако требуется подключить его и к Русским системам

http://www.e-pos.ru/

или

http://www.robokassa.ru/

(на выбор)

Файлы подключения выглядят так :а прилагаемом архиве,

задача переделать по образцу для Русских платежных систем.

Пишите:[email protected]

14 лет назад
kubyshkin
Васильев 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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