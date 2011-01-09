Разработка порталa (программирование)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок226 просмотров

Требуется опытный PHP-разработчик (долгосрочного сотрдуничества), который сможет разрабатывать в одиночку интернет- порталa из ПСД.

Требования:

- Знание PHP, MySQL, HTML, JavaScript, jQuery, AJAX

- Опыт с CMS

- Дисциплинированность

- Ответственность

Пожалуйста, присылайте на [email protected] примеры работ (сылку с описанием).

не рассматривается заявление без серьезнo видимoвa опытa в портфолио (порталa)!

AJAXHTMLJavaScriptjQueryMySQLPHP
14 лет назад
art001
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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