Правки в коде (php)

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Закрыт1 заявка187 просмотров

Нужно внести различные изменения в самописные движки (php) и osCommerce.

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PHP
14 лет назад
nina_nokhrina
Нина 
47 лет
19 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров