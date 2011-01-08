Нужны 2 Flash-открытки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок268 просмотров

Необходимы 2 открытки во флеш.

на одной рисованная милая собачка, на другой девушка

Стилистика девушки нужна такая http://cards.mail.ru/card/compose.html?cid=666

Уровень сложности анимации приблизительно такой http://cards.mail.ru/card/compose.html?cid=108999

14 лет назад
AnnaFD
Анна 
43 года
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

RomZik
Роман 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$70
3 дня

Заявки фрилансеров

RomZik
Роман 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад