Необходимо сделать автокликер ссылки "вернуть" по просроченным займам в сервисе debt.webmoney.ru.
Нужны 2 Flash-открытки
Необходимы 2 открытки во флеш.
на одной рисованная милая собачка, на другой девушка
Стилистика девушки нужна такая http://cards.mail.ru/card/compose.html?cid=666
Уровень сложности анимации приблизительно такой http://cards.mail.ru/card/compose.html?cid=108999
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