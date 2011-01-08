Есть скрипт на js, нужно его преобразовать в php - ajax приветствуется! Суть скрипта - калькулятор налога, во вложенном документе адрес где находится js калькулятор скрипт работает ...
Модуль для DLE 9.2: поиск по доп. полям
Интересует модуль подобный модулю _ttp://4dle.ru/sel_mods/1147159173-searchfields-v3.5-poisk-po.html.
Тот модуль идет с закрытым кодом и стоит 30 у.е. не нравится именно закрытый код. Если будет аналог с открытым кодом полностью удовлетворяющий тем же условиям заплачу до 100 $ .
Оплата яндекс деньгами или альфабанк
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование2 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $10
Нужен скрипт для отсылки писем на почту вот как на сайте внизу http://www.internet-technologies.ru/articles/article_486.htmlЗавершен14 лет назад
Нужно довести до ума чат: - найти подходящий скрипт регистрации и прикрутить к чату - довести до ума регистрацию, сделав возможность заполнять поля профиля и загружать аватарку - сделать возможность ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $120
Требуется доработка YU CMS(в CMS присутствуют в принципе все функции которые нужны, не считая FAQ и заказа товара) или предложить свой вариант легкой CMS(wordpress, joomla, drupal, DLE и т.п. не рассматриваются). Основные функции которые ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
Нужно чтобы при наведении курсора на тот или иной пункт меню менялась картинка в шапке сайта. Нужно срочно.Завершен14 лет назад
- $50
Написать яваскрипт смены z-index с определенным алгоритмом у изображений по клику.Завершен14 лет назад
Нужен простой загрузчик картинок с возможностью создания превью. При загрузке изображения любого размера должны создаваться 2 файла указанных рамеров, размер изменяется пропорционально. Пример: файл 1 - 250х400 файл 2 - ...Завершен14 лет назад
Нужно написать код образец на флаш action script чтобы HTTP_REFERER можно было бы менять и также оставлялось HTTP COOKIE TRACKING как своего так и третьего сайтаВеб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Сайт (www.mirea.org) на IPB 2.3.6. Нужно: 1. Органично внедрить код адсенс, директ (бегун) на главную, в форум, файлы и галерею. 2. Сделать блок (и удобное управление добавлением ссылок на статьи) на главной как на ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Здравствуйте. Всех с Новым Годом и Рождеством Христова. Кто возьмется за такую работу??? Есть форма заказа по пунктам, мне необходимо для DLE сделать несколько разных форм и подключить из к ROBOKASSA и ZPAYMENT. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад