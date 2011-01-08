Модуль для DLE 9.2: поиск по доп. полям

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок111 просмотров

Интересует модуль подобный модулю _ttp://4dle.ru/sel_mods/1147159173-searchfields-v3.5-poisk-po.html.

Тот модуль идет с закрытым кодом и стоит 30 у.е. не нравится именно закрытый код. Если будет аналог с открытым кодом полностью удовлетворяющий тем же условиям заплачу до 100 $ .

Оплата яндекс деньгами или альфабанк

DLE
14 лет назад
aigusev
Антон 
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров