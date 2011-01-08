Смена картинки в шапке при наведении на ссылку

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок203 просмотра

Нужно чтобы при наведении курсора на тот или иной пункт меню менялась картинка в шапке сайта. Нужно срочно.

14 лет назад
vold57
67 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

FedorMelexin
Фёдор 
33 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Заказ был сделан очень оперативно и качественно. Очень доволен, что не промахнулся с исполнителем.
Быстро и четко сформулировал свои требования!

Заявки фрилансеров

FedorMelexin
Фёдор 
33 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад